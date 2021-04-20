الكشف عن موقف نجم الأهلي من العودة للتدريبات

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من إصابته الأخيرة.





ويغيب معلول عن فريقه منذ مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة، بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.





وأكد أبوعبلة، أن معلول سوف يشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين، حيث يخوض برنامج تأهيلي وعلاجي في الوقت الحالي.





وغاب اللاعب عن مواجهة فريقه ضد الزمالك، والتي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، لحساب الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.



