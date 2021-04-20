رئيس الوزراء الليبي يمازح مدبولي أثناء مؤتمر صحفي (فيديو)

مازح رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء المؤتمر الصحفي المشترك بينهما.



وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "نشكركم على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال"، فما كان من رئيس الحكومة الليبية إلا أن شاور بيده على فمه في إشارة إلى أنه مازالت الضيافة ستكون بعد الإفطار، ليرد مدبولي "لا لا يا فندم عارفين حسن الضيافة ولسة بعد الفطار وكفاية حسن الاستقبال".

