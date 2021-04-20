تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك





فتح مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك





ويعقد اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، جلسة مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول من أجل منافشة تجديد عقد اللاعب.





ويرغب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، في التوصل إلى إتفاق مع النجم التونسي فرجاني ساسي لحل وسط يرضي جميع الأطراف، بشأن تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسمين مقبلين.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نهاية شهر يونيو المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى الإدارة البيضاء.





من جانبه أبدى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مرونة لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، رغم تلقيه عدة عروض من أندية خليجية للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.



