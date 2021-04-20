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بنزيما: شرط واحد يضمن لريال مدريد المنافسة على لقب الليجا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
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حدد مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، شرطا وحيدا لضمان استمرار منافسة الميرنجي على التتويج بلقب اليجا في الموسم الجاري.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا حاليا برصيد 67 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر (70 نقطة)، وربما يفقد الأبيض ترتيبه في حال فوز برشلونة (65 نقطة) على خيتافي في الجولة 31 من الليجا الخميس المقبل.

وأوضح بنزيما في تصريحات لموقع ريال مدريد أن العامل الوحيد لضمان استمرار المنافسة على اللقب هو "خوض كل مباراة وكأنها نهائي".

وتابع: "علينا أن نفكر في الفوز بكل لقاء وحصد الثلاث نقاط. نعلم أن المباريات المتبقية قليلة لكنها صعبة، نحن نلعب على لقب الليجا".

وأضاف: "بالنسبة لنا، نعلم أن كل فريق يلعب بأفضل شكل أمام ريال مدريد. يتراجعون للخلف وينتظروننا ويلعبون على المرتدات، علينا أن ندخل كل مباراة لتقديم كرة القدم خاصتنا والتفكير في الفوز بالنقاط الثلاثة".

وبتعادله الأخير أمام خيتافي، أهدر ريال مدريد فرصة ثمينة لمواصلة الصراع على صدارة الليجا.

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ريال مدريد بنزيما برشلونة

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