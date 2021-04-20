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عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب المدير الفني الفرنسي برحيل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة.

تأتي تلك الرغبة حتى يكتسب اللاعب المزيد من الخبرات التي تجعله يفيد الفريق الأبيض بشكل أكبر.

وكان الزمالك تعاقد مع مروان حمدي، في انتقالات يناير الماضي قادمًا من صفوف نادي مصر المقاصة، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي خرج للإعارة إلى فريق جلاتا سراي التركي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري.

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