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برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة بعدما كشف عن تطور جديد بشأن مستقبل لاعب خط وسط فريق برشلونة ريكي بويج، الذي لا يحظي بدقائق كثير مع رونالد كومان.


ووفقاً لصحيفة "سبورت " الكاتالونية، فإن برشلونة على إستعداد للتخلي عن بويج هذا الصيف، على سبيل الإعارة.

 

وأضافت الصحيفة أن أندية إنجلترا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال سوف تعمل على التعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ21 عاماً، في حال قرر الرحيل.

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