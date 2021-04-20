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ننشر مواصفات هاتف "أيفون 13" الجديد
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:56 م
وكالات
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من وقت لأخر تتسرب موصفات هاتف أيفون 13 القادم، حيث تم تسريب صور جديدة للهاتف"، عن "شكل جديد" للجهاز المرتقب، وتظهر الصور المسربة تغييرين محلوظين في شكل الهاتف الذي تصنعه شركة "أبل" الأميركية العملاقة.
والتغيير طال "النوتش" notch، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.
وكانت "أبل" قد بدأت في استخدام "النوتش" في هاتف "آيفون X" الذي أطلقته عام 2017.
أما التغيير الثاني، فقد طال شكل توزيع الكاميرات الموجودة على ظهر الهاتف، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن "أبل" قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا.
ولم يعرف شيء حتى الآن عن التغييرات الداخلية في الهاتف، والمزايا الجديدة التي يترقبها عشاق الآيفون.
ومن جانبه، رجح موقع "mysmartprice" أن يكون حجم "آيفون 13" أصغر من النسخة السابق "آيفون 12"، لكنه سيتميز بوجود شاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر من السابق.
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