خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى

اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من حسم صفقة هامة ومجانية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية، أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع عبدالله البكري مدافع نادي بيراميدز سبورت، للتوقيع معه في الصيف.

ويرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، في تدعيم خط دفاعه، بعد ظهور مدافعيه بمستوى متراجع خلال الفترة الماضية.

وكان البكري دخل في خلاف مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، وتم استبعاده من المباريات، قبل أن يقدم اعتذار رسمي ويعود للمباريات.