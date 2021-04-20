خلال اجتماعه برؤساء المدن.. محافظ الفيوم يتابع موقف تنفيذ المشروعات بالمراكز







عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها بالمراكز، وخاصة مشروعات الرصف، ورد الشئ لأصله، بالإضافة إلى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ومعدلات التنفيذ.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول عرض تفصيلي للمشروعات الجاري العمل بها بنطاق المراكز والقرى بما فيها مشروعات الخطة الاستثمارية، وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من المشروعات في الجدول الزمني المحدد.



كما وجه المحافظ، خلال الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والورش بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن التأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والسائقين والمواطنين، بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



ووجه المحافظ بحصر جميع الأسواق على مستوى المحافظة، ومراجعة القيمة الإيجارية المحصلة من المنتفعين، بما يساعد علي تعظيم موارد الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظة، بالإضافة إلى توفير أماكن وساحات بمدخل كل وحدة محلية، يمكن استخدامها كأسواق مجمعة للقضاء على الأسواق العشوائية وكذا الحد من الباعة الجائلين.

