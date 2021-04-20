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رئيس الوزراء: حريصون على إعادة فتح مدرسة مصرية في ليبيا ومستشفى في طرابلس (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب الليبي في مجالات عدة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "هذا ليس توقيع بروتوكولي أو مراسمي ولكن الأهم ما بعد التوقيع، وندعو إلى زيارة قريبة من رئيس الحكومة الليبية وأعضاء حكومته إلى مصر لوضع الخطط الزمنية لتنفيذ مذكرات التفاهم بين الجانبين".

وتابع "تم الاتفاق على تدشين خط ملاحي بحري بين مصر وليبيا، السماح باستقبال الرحلات من أي مدن ليبيا إلى مطار القاهرة ووضع الضوابط الخاصة بذلك، حريصين على نقل التجربة التعليمية في مصر إلى ليبيا وإعادة فتح مدرسة مصرية في ليبيا".

واستطرد رئيس مجلس الوزراء "حريصين على فكرة إنشاء جامعة مصرية في ليبيا وكل الحرص على إعادة الروابط التاريخية والعميقة بين الشعبين خلال المرحلة القادمة، والاتفاق إنشاء مستشفى مصري وإنشاء قوافل طبية في أي من التخصصات التي يريدها الجانب الليبي".

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