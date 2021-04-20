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جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
مصطفي الملاح
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تفقد المهندس أمجد محمد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك قناطر الدلتا والمهندس محمد عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة ورافقهما المهندس عمر حلمى مدير عام رى الجيزة اليوم الثلاثاء اعمال تأهيل الترع بزمام الادارة العامة للموارد المائية والري بالجيزة.

وقال المهندس أمجد محمد لبيب في بيان له أنه جاري تأهيل ترعة ام دينار من الفم الى ك ١.٨٨٠ وصب خرسانة عادية بالقاع والميول وترعة الزمر من ك ١٤.٥٧٠ الى ك ٢٦.٤٠٠ بالإضافة إلى ترعة أوسيم بطول ١٢.٩٨٠ وجارى رص الدبش بالقاع والميول وصب الخرسانة العادية

وشدد "رئيس الادارة المركزية للمتاحف والحدائق" علي ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة
جولة تفقدية علي أعمال تأهيل الترع بالجيزة

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الكلمات المفتاحية

رئيس الادارة المركزية للحدائق والمتاحف تأهيل الترع الري الجيزة

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