ريا ابي راشد تخطف الانظار في احدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريا ابي راشد صورا لها من خلال حابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .









وظهرت ريا ابي رشا في الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستانا أبيض محتشما ، وتسريحة شعر بسيطة .









ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.









وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر.









كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.



