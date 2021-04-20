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رئيس الهيئة العامة للكباري: نسابق الزمن للانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:42 م
شيماء حسن
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كشف اللواء المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خطة مسابقة الزمن لانتهاء تطوير الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن هذا الطريق من الشرايين المهمة للقاهرة الكبرى.

وقال "مصطفى" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "الطريق الدائري عليه حجم كثافة مرورية عالية وكان لابد من اتخاذ إجراء توسعة الطريق وفيه تحديات كبيرة تم التعامل معها مع أجهزة الدولة وتم عمل جميع أنواع المرافق للوصول إلى 7 أو 8 حارات لتيسير الحركة المروية".

وأضاف " وبدأنا التعامل مع الناس التي تسكن على الطريق الدائري ونعطيهم تعويض اجتماعي قبل ما يطلعوا يكون معاهم فلوس، محدش بيطلع من بيته إلا بمقابل مادي مناسب، نسابق الزمن للانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري وألا يكون فيه إشغالات أو ركنات".

وأكد أن هناك توجيهات بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لأعمال التوسعات في الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع جودة التنفيذ من أجل تحقيق سيولة مرورية والسيطرة على السرعة والمخالفات.

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