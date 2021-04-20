9 أيام إجازة رسمية للموظفين حتى نهاية رمضان

يستقبل شهر رمضان مجموعة من الأجازات الرسمية والتى يتعطل فيها العمل تبدأ من اليوم الأحد 25 أبريل الذى يوافق عيد تحرير سيناء، يليها يوم السبت 1 مايو الذى يوافق عيد العمال ويليها الأحد عيد القيامة وتنهي الإثنين بعيد شم النسيم.





ذلك بجانب العطلات الأسبوعية المقررة في الشهر الكريم لتبدأ بعدها أجازة العيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 12 مايو المقبل.







