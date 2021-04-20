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محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض "أهلا رمضان".. ويشيد ب 11 سيارة متنقلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى،نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، معرض" أهلا رمضان أهلا بالعيد "بالعاصمة، لمتابعة توفير السلع الغذائية والتمور وياميش رمضان واللحوم بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة والمترددين على المعرض بارتداء الكمامات للحفاظ على صحتهم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية ب 11 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة المحملة ب 30 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمبادرة" شباب الخير " التي أطلقها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجًا والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

وقال محافظ كفر الشيخ، ان سيارات المبادرة ستركز علي المناطق الأكثر احتياجًا للتخفيف على الأسر البسيطة وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة خاصة الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

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