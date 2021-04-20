ولي العهد يعلن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال الاتصال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة، وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدا سموه أن الصين ستكون شريكا رئيسا للمبادرة.

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول.

كما جرى خلال الاتصال، بحسب الوكالة استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

وكشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيجري إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، لتحقيق المستهدفات العالمية.