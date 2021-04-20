Advertisements

ولي العهد يعلن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

 

وجرى خلال الاتصال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة، وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.

 

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدا سموه أن الصين ستكون شريكا رئيسا للمبادرة.

 

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول.

 

كما جرى خلال الاتصال، بحسب الوكالة استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

 

وكشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيجري إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، لتحقيق المستهدفات العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولي العهد محمد بن سلمان السعودية

أخبار تهمك

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ ساعتين و 47 دقيقة

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ ساعة و نصف

خسائر مالية فادحة لرابطة الدوري الإسباني بسبب دوري السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 8 ساعات

بنزيما: شرط واحد يضمن لريال مدريد المنافسة على لقب الليجا

منذ 37 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل .. ولي العهد السعودي يعلن عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"

السعودية تستعد لإطلاق مبادرات جديدة لحماية الأرض من المخلفات النفطية

السعودية.. ولي العهد يعلن عن مبادرة لزراعة 10 مليارات شجرة

ولى العهد السعودي يطلق مبادرين لحماية البيئة بالرشق الأوسط

أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي "السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر"

البرلمان العربي يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

02:41 م

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر