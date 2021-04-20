"تموين الإسكندرية" تعلن الإستعداد لموسم توريد القمح لعام 2021

ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم بدء موسم توريد القمح لعام 2021 .. مؤكدة استكمال استعداداتها للموسم حيث تم تشكيل ست لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، بزيادة عدد اللجان عن العام الماضي.





وأضافت المديرية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ - أن اللجان تضم أعضاء من مديريتي التموين والزراعة، وعضوا من هيئة سلامة الغذاء، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من الجهات المسوقة، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين.





وأشار البيان إلى أن المديرية استعدت بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة ،طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح والتي تتمثل في الأقماح الموردة بصومعة برج العرب والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام والتي تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن ، وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها 60 ألف طن.





وأوضح أنه من المتوقع زيادة نسب التوريد للأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة ،والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام 74 ألفا و702 فدان.





ولفت البيان إلى أن المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية سيقومون بالعمل على قدم وساق، لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام ولضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة. وأكد أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام ارتفع عن الأعوام السابقة ، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 715 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط بسعر 705 جنيهات للأردب.





يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من 15 أبريل وحتى 15 يوليو إلا أنه هذا العام ،سيبدأ بالوجه البحري يوم 20 أبريل بقرار وزاري ويمتد لمدة ثلاثة أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية المكثفة،في ظل جائحة كورونا للحفاظ على صحة العاملين والمترددين على أماكن التوريد.