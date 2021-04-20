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الأكاذيب الإثيوبية متواصلة بشأن سد النهضة.. وتحركات مصرية استراتيجية في إفريقيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
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 مازالت إثيوبيا تراوغ بألاعيبها، ورغم المفاوضات المستمرة بين جميع أطراف دول المصب، إلا أن إثيوبيا عازمة على القيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة، سواء كان ذلك بالاتفاق مع دولتي المصب أو لا.

 

تجفيف "الممر الأوسط"  

 

وكشفت الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، مساعي إثيوبيا لتجفيف الممر الأوسط من سد النهضة بوقف عبور المياه خلاله، حيث تم تحويل المياه للاندفاع من البوابتين العلويتين فقط.

 

وتهدف عملية تجفيف الممر الأوسط لصب الخرسانة لتعليته إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر، مما يجعل الممر جاهزا لتخزين أكثر من 18 مليار متر مكعب بحلول يوليو المقبل.

 

وزارة الري تكشف الادعاءات الاثيوبية الكاذبة

 

وترى وزارة الري أن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة، وعددها اثنان، ستكون قادرة على تمرير الكمية التي تريدها دولتي المصب من  المياه غير صحيح، لافتة إلى أن القدرة الحالية للمخرجين لا تتعدى 50 مليون متر مكعب، وهى كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب.

 

أضرار فتح المخارج المنخفضة في سد النهضة

 

ومن جانبه كشف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المهندس محمد غانم تفاصيل رفض مصر للإجراءات الإثيوبية الأخيرة المتعلقة بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط، مشيرا إلى أن استمرار المماطلة الاثيوبية والإجراءات أحادية الجانب في مسألة ملء سد النهضة والإجراءت الأخيرة من أديس أبابا ببساطة عبارة عن فتحتين تم فتحهما لإدرار المياه من السد بهدف تخفيض منسوب المياه أمامه.

 

وأضاف أن ما ذكرته إثيوبيا كذب وبه تدليس في الأرقام حيث أنهم يتحدثون عن فتحتين بالإضافة إلى 13 توربينة لتمرير المياه خاصة وأن الفتحتين أقصى تصريف لهما لا يزيد عن 50 مليون متر مكعب يوميًا وسوف تنخفض من المياه شهريًا بالكثير مليار متر مكعب.

 

 وأوضح أن دول المصب تعودت خلال شهري يوليو وأغسطس أن تحصل على 22 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان ومن ثم فإن هاتين الفتحتين أقصى ما تسطيعا صرفه خلال شهري يوليو وأغسطس تزامنًا مع موسم الفيضان هما 2 مليار متر مكعب ومن ثم نتحدث عن فارق هائل بين الرقمين.

 

التحرك المصري بشأن سد النهضة

 

 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل لعدد من الدول الإفريقية لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري تجاهه، من خلال وزير الخارجية سامح شكري، الذي يقوم بجولة خارجية إلى عدد من الدول الإفريقية؛ وهي كينيا وجزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.

 

واستلم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أمس الاثنين، رسالة من الرئيس السيسي بشأن وضع المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ووصف دبلوماسيون مصريون، هذه الزيارة بـ"الاستراتيجية" من حيث توقيتها وأهدافها، والتي تعبر عن تحرك مصري متعدد تجاه الدول الأفريقية يهدف لبناء موقف مصري إفريقي من تطورات سد النهضة قبل الملء.

 

رسالة من السيسي لرئيس جنوب إفريقيا

 

وسلم وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بخصوص تطورات سد النهضة في إثيوبيا، في إطار الجولة التي يقوم بها سامح شكري لعدد من الدول الإفريقية.

 

وتناولت الرسالة الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء هذه القضية، وذلك في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب إفريقيا في ضوء مكانتها على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي.

 

 

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وزارة الري سد النهضة دول المصب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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