وكيل اوقاف الدقهلية: لم نرصد اي مخالفات في صلاة التراويح

أكد الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن لم يتم رصد أي مخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد خلال صلاة التراويح في الاسبوع الأول لشهر رمضان، سوى بعض التجاوزات البسيطة، وتم حلها في وقتها.



وأضاف في تصريح خاص ل"بوابة الفجر"، أنه منذ استئناف الشعائر بالمساجد، وتقوم المديرية بحملات تعقيم ونظافة يومية، وتم تكثيفها قبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، وشن حملة مكبرة برئاسته لمتابعة تعقيم مسجدي النصر بمدينة المنصورة، والجمالية.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تخصيص جروب على "واتساب"، برئاسة ٣ مشرفين تابعين للمديرية، لمتابعة تعقيم المساجد يوميًا، حيث يتم إلزام مسؤول المسجد بإرسال مجموعة صور مختلفة ٣ مرات يوميًا.



وأشار إلى أن جميع المساجد التي أدى بها صلاة التراويح كانت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، سواء ارتداء الكمامات، واصطحاب المصلى الشخصي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وعن غلق مصلى السيدات، أكد وكيل الوزارة أن هناك شروط يتم اتباعها لفتح المصلى خلال صلاة التراويح فقط، وهي حضور واعظة معتمدة، أو واعظة متطوعة، أو مرشدة معينة، أو مدرسة بالأزهر، أو محفظة بالأزهر، أو أستاذة جامعية، أو زوجة إمام المسجد، أو زوجة رئيس مجلس إدارة المسجد.



وأوضح أن اشتراط وجود سيدة معلومة لدى المديرية، لكي تشرف على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية بين المصليات، مثل عدم اصطحاب الأطفال، أو الطعام والشراب، واصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ودخول عدد معين للصلاة، وغلقه عقب انتهائها.



وتابع أن أي مسجد يوفر سيدة مسؤولة، عليه التوجه للمديرية والحصول على تصريح بفتح المصلى خلال صلاة التراويح فقط.





وأوضح صلاح الدين، أن وزارة الأوقاف افتتحت ١٠٠٠ مسجد منذ شهر سبتمبر حتى الأسبوع الماضي، وكان نصيب محافظة الدقهلية حتى الآن ٧٥ مسجدًا، مؤكدا أن لا يوجد مدينة لم يفتتح بها مسجدا ما بين إنشاءات جديدة تحت إشراف الوزارة، أو إحلال وتجديد بمشاركة المجتمع المدني.



كما أثنى على تميز محافظة الدقهلية من حيث اهتمامها بالطراز المعماري بالمساجد، موجها الشكر لجميع المواطنين الذين اهتموا بإخراج المساجد تحفة معمارية مميزة.



وعن مشاركة الأوقاف في القضايا المجتكعة، أكد الشيخ خالد صلاح الدين، أن الوزارة تسعى ليكون لها دورا في حل القضايا المجتمعية، من خلال الخطب الأسبوعية والندوات التي تعقدها.



وأضاف أن هناك ٣ خطب سنويا تتحدث عن النظافة وحق الطريق، وإتقان العمل، والحفاظ على حق الدولة، ما يدل على اهتمام وزارة الأوقاف بالمشاركة في حل المشكلات المجتمعية بجهد كبير.