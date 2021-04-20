رسميا.. الدبيبة يقدم دعوة للرئيس السيسى لزيارة ليبيا

بشكل رسمي وبدعوة رسمية، وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل زيارة العاصمة الليبية طرابلس.

وخلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال الدبيبة: "نقدم دعوة رسمية للرئيس المصرى لزيارة العاصمة الليبية طرابلس".

والجدير بالذكر، عقدت جلسة مباحثات ثنائية بالعاصمة الليبية طرابلس بين كلا من الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدد من الوزراء فى البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولى عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين.