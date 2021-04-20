Advertisements

تغييرات مفاجئة في تشكيل النصر السعودي أمام فولاد في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أعلن مانو مينيز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة فولاد الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وضم تشكيل النصر السعودي كلا من:

وليد عبدالله، علي لا جامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، علي الحسن، بيتروس ماتيوس، عبدالفتاح عسيري، سامي النجعي، نورالدين مرابط، عبدالرزاق حمدالله

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد فولاد في المركز الثاني بنفس الرصيد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب مرسول بارك.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 4 ساعات

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ 43 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

بنزيما: شرط واحد يضمن لريال مدريد المنافسة على لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

07:01 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر