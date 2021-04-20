تغييرات مفاجئة في تشكيل النصر السعودي أمام فولاد في دوري أبطال آسيا













أعلن مانو مينيز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة فولاد الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





وضم تشكيل النصر السعودي كلا من:





وليد عبدالله، علي لا جامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، علي الحسن، بيتروس ماتيوس، عبدالفتاح عسيري، سامي النجعي، نورالدين مرابط، عبدالرزاق حمدالله





ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد فولاد في المركز الثاني بنفس الرصيد.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب مرسول بارك.