10 مسلسلات رمضانية تصف أحوال الكرة المصرية.. بيراميدز "نسل الأغراب" وإمام عاشور "اللى مالوش كبير"

يشهد العام الحالي منافسة قوية بين العديد من المسلسلات الرمضانية سواء الكوميدية أو التراجيديا أو الاجتماعية والتي تذاع على القوات الفضائية وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، بعدما أصبحت من السمات المميزة لشهر رمضان المبارك، حيث اعتاد الجمهور المصري سنويًا على متابعة هذه الأعمال الدرامية خلال شهر الصيام بشكل منتظم والتفاعل مع أحداثها.





ولأن الدراما التليفزيونية هي وسيلة لعكس وتجسيد أحداث الواقع والمجتمع، حاولنًا أن نستخدم في هذا التقرير التخيلي المسلسلات الرمضانية التي تُعرض هذا العام لوصف نجوم وأحوال الكرة المصرية خلال الفترة الحالية :-





بيراميدز .. نسل الأغراب





يصف اسم مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأمير كرارة في شهر رمضان هذا العام، الأحوال داخل نادي بيراميدز، حيث تغيب قيمة الانتماء داخل النادي السماوي وتتحدث لغة الأموال فقط والتي بفضلها نجحت إدارة النادي في ضم عناصر من انتماءات مختلفة من عدد من أندية الدوري الممتاز في السنوات الماضية وفي مقدمتهم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك لصناعة فريق قوي ينافس على البطولات، ولكن الاختلاف بين لاعبي الفريق وغياب الانتماء تسبب في أزمات عديدة داخل النادي خلال الفترة الأخيرة أثرت على نتائجه في مختلف البطولات.





اتحاد الكرة .. كله بالحب





أما مسلسل "كله بالحب" التي تقوم ببطولته الفنانة زينة، يجسد الشعار الذي يرفعه اتحاد الكرة المصري في طريقته ل حل المشاكل و الأزمات التي أصابت الكرة المصرية في الفترة الماضية، ضاربًا عرض الحائط باللوائح والقوانين، وآخرها أزمة دوري الشباب مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك، والتي شهدت غياب كامل للوائح عن حسم لقب المسابقة بعدما احتفل الفريقين بالتتويج بلقب الدوري في نفس الوقت، قبل أن يخرج مسئولي الاتحاد ويعلنون إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل في واقعة غريبة تؤكد غياب اللوائح وأنه كل شيء داخل الجبلاية يسير "بالحب".





إمام عاشور .. اللي مالوش كبير





اعتاد إمام عاشور نجم الزمالك إثارة الأزمات داخل القلعة البيضاء منذ انتقاله للفريق عام 2019، وآخر أزمات اللاعب كانت إساءته لرموز النادي الأهلي حسن حمدي وصالح سليم وأحمد شوبير عقب مباراة فريق الزمالك للشباب ضد الأهلي في دوري الجمهورية، حيث تم تداول مقطع فيديو للاعب مع بعض لاعبي فريق الشباب يهتفون بهتافات مسيئة تحمل ألفاظ خارجة ضد رموز القلعة الحمراء ليتم معاقبته بالإيقاف لمدة 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه ، ورغم التحذيرات التي يتم توجيهها للاعب والعقوبات التي يتعرض لها إلى أنه دائم الخروج على النص لينطبق عليه مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز.





مصطفى محمد .. النمر





أما مسلسل "النمر" هو الأنسب لوصف مصطفى محمد نجم الزمالك ليحصل على هذا اللقب، خاصة وأنه مهاجم قناص يمتلك قدرات فنية وهجومية عالية، ويشبه هجومه على ا لكرة لتسجيل الأهداف، انقضاض النمر على فريسته، ونجح اللاعب مؤخرًا وبفضل تألقه مع الفريق الأبيض في الحصول على فرصة للاحتراف في الدوري التركي ضمن صفوف نادي جالاتا سراي على سبيل الإعارة وقدم عروضًا قوية رفقة الفريق وسجل 6 أهداف في أول 6 مباريات معه ليبزغ نجمه في سماء الكرة العالمية.





شريف إكرامي .. ضل راجل





اعتاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق وبيراميدز الحالي، ارتكاب الكثير من الأخطاء الفادحة وتسبب في العديد من الأهداف الكارثية خلال مشواره في الملاعب حتى عندما كان حارسًا لمرمى الفريق الأهلاوي، وفشله المتكرر في التصدي لبعض الكرات السهلة جعل وجوده في المرمى غير مطمئن لجماهير الفريق الذي يحرس عرينه وأصبح بمثابة "شبه حارس"، أو قد يكون مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته ياسر جلال الوصف الأنسب له.





غزل المحلة .. هجمة مرتدة





مفهوم الهجمة المرتدة هو التحول السريع من حالة الدفاع إلى الهجوم لمباغتة الخصم وتسجيل الأهداف، لذا وجدنا مسلسل "هجمة مرتدة"، هو الأنسب لوصف التحول الكبير والطفرة الهائلة التي شهدتها نتائج وأداء فريق غزل المحلة هذا الموسم، فبعد سنوات طويلة قضاها "زعيم الفلاحين" بعيدًا عن الأضواء، استعاد بالموسم الحالي جزء كبير من بريقه المفقود وقدم عروضًا قوية ونتائج رائعة جعلته الحصان الأسود للدوري حتى الآن، كما أن هجمة مرتدة كانت وراء أغلى انتصارات الفريق هذا الموسم على حساب الزمالك والذي سجل منها خالد الاخميمي هدف الفوز على الأبيض بالدقيقة 95 من مباراة الفريقين بالجولة 11 للدوري.





الزمالك .. حرب أهلية





يعاني النادي الزمالك من أزمات عديدة خلال الفترة الحالية، سواء مشاكل خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة وتهديد بعضهم بفسخ تعاقده والرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، أو صراعات إدارية، بالإضافة لأزمات خاصة بعدم تجديد بعض اللاعبين لعقودهم حتى الآن وفي مقدمتهم فرجاني ساسي، بالإضافة للإخفاقات التي تعرض لها الفريق مؤخرا وخروجه من دوري أبطال إفريقيا ثم خسارة لقاء القمة والتي أشعلت الأجواء بالنادي، فضلا عن محاولات مرتضى منصور للعودة مجددًا للجلوس على كرسي الرئاسة بالنادي عن طريق الدعاوى القضائية كل ذلك يجعل ما يحدث بالقلعة البيضاء أشبه بـ"الحرب الأهلية".





أبو مروان محسن .. أحسن أب

اعتاد محسن ثابت والد نجم الأهلي مروان محسن خلال الفترة الأخيرة، الحديث في وسائل الإعلام المختلفة للدفاع بقوة عن نجله عند تعرضه للهجوم أو الانتقادات من جانب الجماهير الحمراء حال إخفاقه أو ظهوره بمستوى سيئ في أي مباراة مع الفريق الأحمر وهو ما حدث كثيرًا في الفترة الماضية، لذلك يستحق وعن جدارة لقب "أحسن أب" وهو اسم المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع في شهر رمضان هذا العام.





المشجعون "ذوي الهمم" .. ملوك الجدعنة





بعيدًا عن أحداث المسلسل التليفزيوني الذي يقوم ببطولته الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد خلال شهر رمضان الحالي، قد يجد الكثير من جماهير الكرة المصرية أن مصطلح "ملوك الجدعنة" ينطبق على الفريق الذي يشجعونه ، قد يجده الأهلاوية مناسبًا لفريقهم بعد فوزه بالقمة، أما الزملكاوية قد يطلقونه على فريق كرة اليد بعد تتويجه بالدوري، ويمكن إطلاقه على منتخب مصر بعد تأهله لنهائيات أمم إفريقيا، ولكن الوصف الأدق وملوك الجدعنة الحقيقيين أعتقد أنهم المشجعين من ذوي الهمم والذين لم تمنعهم إعاقتهم من الزحف خلف أنديتهم وتشجعيهم ومساندتهم بكل قوة في المباريات.

سيف زاهر .. المداح



