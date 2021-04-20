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الأسهم الأمريكية تتراجع مع تحول التركيز إلى أرباح شركات التكنولوجيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج نتفليكس وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا هذا الأسبوع للمحافظة على بداية إيجابية لموسم إعلانات أرباح الشركات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 34034.18.

وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.1 بالمئة أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 4159.18 نقطة.

بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 13894.458 نقطة.

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