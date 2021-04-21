3 تحركات مهمة من الحكومة لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الندوة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عبر خاصية الفيديو كونفراس تحت عنوان "دور الإعلام في رفع الوعي البيئي"، وذلك بحضور الدكتور محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية وعدد من أساتذة الأكاديمية وطلابها ولفيف من الخبراء البيئين والإعلاميين.





وأكدت فؤاد أن مسألة الوعي البيئي تبدأ بممارسات وعادات بسيطة للإنسان، فالوعى يشمل الوعى الداخلي وإدراك ما يدور حولنا ثم القيام بسلوكيات إيجابية، مضيفةً أن المجتمع الدولي له دورًا كبيرًا في نشر الوعى البيئي.





وكشفت الوزيرة أن الوزارة اتخذت منذ ٣ أعوام خطوات هامة لرفع ونشر الوعي البيئي للمواطنين حيث بدأت الوزارة بالعمل على اكثر من آلية لرفع الوعي.





وترصد " الفجر " في سطور التالية تحركات مهمة من الحكومة لرفع الوعي البيئي:

1_ بدأت وزارة البيئة بالعمل على اكثر من آلية لرفع الوعى كان أهمها حملة" اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي.





2_ اطلاق مبادرات الشبابية تحت رعاية وزارة البيئة كمبادرات تنظيف نهر النيل واستغلال المخلفات التي يتم جمعها منه وتدويرها.





3_ أعلنت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع وعي الأطفال بأهمية البيئة، حيث يتم تنفيذ مبادرات ومسابقات للأطفال للاستغلال المخلفات.



