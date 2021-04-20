" تاجر مانجا" هكذا علق رامز جلال علي ملابس محمد عبد الرحمن في "رامز عقله طار"











وكانت الحلقه عباره عن سخريه من ملابس الفنان محمد عبد الرحمن ودخوله لتجربه الالعاب حيث علق رامز جلال خلال أحداث الحلقه علي ملابس توتا قائلا: "كنت ألبس تيشرت أسود يلم العوامه دي". ثم واصل السخريه من ملابسه معلقا: "ده تاجر مانجا يا جدعان"، وعده تعليقات أخري مثل:' ده لبس تجيب بيه فول".









ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.













يذكر أن محمد عبدالرحمن خارج عن السباق الرمضاني لهذا العام، ولكن كان أخر أعماله ظهوره كضيف شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع الفنان هشام جمال، وليلي أحمد زاهر، وحقق نجاحًا كبيرًا رغم أن دوره كان ضيف شرف فقط.

كان الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر والشهير ب"توتا" ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الثامنه من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.