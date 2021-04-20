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ميلاد يوسف: "باب الحارة" من أعمال الزمن الجميل

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حلّ الممثل السوري ميلاد يوسف، نجم مسلسل "سوق الحرير" ضيفاً على برنامج Go Live مع الإعلامي دومينيك أبو حنا، وذلك في بثٍ مباشر عبر صفحات LBCI Lebanon.  

وتحدث عن أجواء شهر رمضان المبارك في الشام، وقال "هالسنة صعبة علينا كلنا، وكورونا ذبحتنا لكننا نتفاءل على المستوى الدرامي، فهناك حركة درامية مميزة وقويّة بأكثر من 20 عملا".  

وأعلن ميلاد يوسف أن سوق الحرير ليس مسلسل بيئة شامية كما يُقال"، وبرّر تصريحه بالقول "أعتبر مسلسل سوق الحرير عملا اجتماعيا دمشقيا، ويصحّ أن يُقال عنه عمل البيئة الدمشقية او الخاصة ببلاد الشام الّتي تشمل أيضاً بيئة بيروت وعمّان وفلسطين. لن أقول عنه بيئة شامية كي لا أظلم المسلسل، فهو يتناول حقبة النهضة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلاد الشام بالخمسينيات، ونلاحظ وجود الاعلام والسينما والصناعة والسفر وصولاً إلى الترامواي من بيروت الى دمشق في الجزء الثاني".  

ويجسّد ميلاد يوسف شخصية "أسعد" الّذي يقترب الى المثالية في الحلقات الاولى من "سوق الحرير"، فهل سيحافظ على تعاطف الجمهور تجاهه؟ يجيب صاحب الشخصية "أسعد هو الشهم والقبضاي ويحمل سمات الشاب الّذي ينجح بفرض آرائه، ولكن لن نكتفي عند هذا الحدّ بل طوّرنا الشخصية الى أقصى حدّ بحالتها النفسية وصولاً إلى العشق والحبّ في الجزء الثاني".  
 
كما أضاف "إذا ركّزت على تناول الموضوع عينه والصراع نفسه قد تقع في التكرار. وعندما نتحدّث عن مسلسل "باب الحارة" من 9 أجزاء لا بد من ملاحظة تطوّر العمل في هذه المدة الزمنية الكبيرة، لا بد أن تضيع بعض التفاصيل خلال 12 عاماً وأعترف "نعم" كان هناك بعض المطبّات أحياناً".  

وتابع "ولكن برأيي أن مسلسل باب الحارة بات من ذاكرة المُشاهد والدراما، والجيل الجديد يشاهد إعادات الحلقات. باب الحارة أصبح من أعمال الزمن الجميل".  

وتحدّث ميلاد يوسف عن الشبه بينه وبين شخصية "عصام" في باب الحارة ضاحكاً "عصام نسونجي لا يشبهني، ولكن بالطبع اي ممثل يضع بعض تفاصيله في الشخصية الّتي يؤدّيها. عصام طريف وهذه الصفة جزء من شخصيتي".  

وسأل دومينيك ابو حنا ضيفه عن تصريح سابق للأخير جاء فيه "أنا ممثل ومش عارض أزياء"، فهل وصلت موجة إسناد البطولة الى الوسيمين في المسلسلات؟ يوضح ميلاد يوسف مُنتقداً "قصدت بكلامي أن الممثل عندما يؤدي دوراً لا يكون وكأنه يقدّم عرضاً للأزياء. ألاحظ أن هناك حالة عامة بصرف النظر عن متطلبات الشخصية، ويبالغ بعض الممثلين الرجال بملابسهم ومظهرهم الخارجي... هناك استعراض دون أي مبرّر درامي".  

وعما أذا كان مع او ضد عمليات التجميل للممثلين الرجال؟، قال "بالعكس لست ضد هذه العمليات، فأنا أحب الجمال وإذا كانت حلاً لمشكلة ما فلا أمانع".  

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