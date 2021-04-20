انفوجراف انفوجراف Advertisements بعد مشهد استشهاده بالاختيار ٢.. من هو اللواء نبيل فراج؟ الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:50 م Advertisements بعد مشهد استشهاده بالاختيار ٢.. من هو اللواء نبيل فراج؟ أخبار تهمك تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك منذ أقل من ساعتين بنزيما: شرط واحد يضمن لريال مدريد المنافسة على لقب الليجا منذ أقل من ساعتين خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى منذ 42 دقيقة عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي منذ يومين عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي منذ يومين تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك منذ ساعة و 12 دقيقة رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي منذ حوالي 11 ساعة برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة منذ ساعة و 11 دقيقة بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟ منذ حوالي 9 ساعات "شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة منذ ساعتين و 41 دقيقة رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي منذ حوالي 8 ساعات عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي منذ حوالي 4 ساعات تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة منذ حوالي 6 ساعات ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة منذ يوم صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك» منذ حوالي 4 ساعات Advertisements