Advertisements

هل ندمت على مساندة محمود طاهر ضد الخطيب؟.. شادي محمد يجيب

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

قال شادي محمد، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر، إنه غير ندمان على دعمه ومساندته للمهندس محمود طاهر ررئيس النادي الأهلى السابق ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "لحظات جريئة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، مساء الثلاثاء، أن"بما أننا في دولة تحترم الحريات والتعبير على الاراء، لم أندم على إختياري لمحمود طاهر ضد الخطيب".

وتابع شادي محمد" بعيدا عن إخيتاير لطاهر ضد بيبو في الانتخابات الأخيرة ، لكن مكنش ينفع أن كابتن النادي التاريخي يقوم بمساندة محمود طاهر ضد الخطيب بهذا الشكل العلني".

أخبار تهمك

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة الا ربع

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 9 ساعات

بنزيما: شرط واحد يضمن لريال مدريد المنافسة على لقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

07:01 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر