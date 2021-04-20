هل ندمت على مساندة محمود طاهر ضد الخطيب؟.. شادي محمد يجيب

قال شادي محمد، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر، إنه غير ندمان على دعمه ومساندته للمهندس محمود طاهر ررئيس النادي الأهلى السابق ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "لحظات جريئة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، مساء الثلاثاء، أن"بما أننا في دولة تحترم الحريات والتعبير على الاراء، لم أندم على إختياري لمحمود طاهر ضد الخطيب".

وتابع شادي محمد" بعيدا عن إخيتاير لطاهر ضد بيبو في الانتخابات الأخيرة ، لكن مكنش ينفع أن كابتن النادي التاريخي يقوم بمساندة محمود طاهر ضد الخطيب بهذا الشكل العلني".