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رابطة الدوري الإسباني يفتح النار على فلورنتينو بيريز

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
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انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لكونه أحد العناصر الدافعة لإطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز، الذي اختير ليصبح رئيسا لدوري السوبر، للتلفزيون الإسباني يوم الإثنين إن السبيل الوحيد لكي تنجو كرة القدم العالمية على كافة المستويات سيكون عن طريق دوري السوبر الأوروبي.

وكتب تيباس رئيس الرابطة على تويتر: "في ديسمبر/ كانون الأول 2020، قلت إن فلورنتينو بيريز كان جاهلا جدا، لكن الآن أقول إنه خاسر".

وأضاف: "كرة القدم لم تُدمر تماما كما يقول، ولن يكون أيضا دوري السوبر هو الحل بل سيكون من بين المشكلات. سيمثل وفاة لكرة القدم".

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ريال مدريد دوري السوبر الأوروبي بيريز

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