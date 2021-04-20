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محمد بن سلمان يجتمع مع وزير خارجية اليونان لاستعراض العلاقات الثنائية

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة اليوم، مع معالي وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.

 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

 

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الدفاع نيكولاس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

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ولي العهد محمد بن سلمان اليونان

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