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تعرف على ضيف حلقة اليوم من برنامج "خمس نجوم"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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يستضيف برنامج " خمس نجوم" الفنان بيومي فؤاد في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل

برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في مسلسل " النمر " في السباق الرمضاني الحالي ويشارك فيه مع النجم محمد امام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، خالد انور، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

الجدير بالذكر أن برنامج " خمس نجوم" يقوم علي الاسلوب الكوميدي حيث يقوموا بعمل مقلب للضيف باسلوب كوميدي

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