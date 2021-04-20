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عاجل - عملاق إنجلترا ينسحب من بطولة دوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن واحد من الأندية الإنجليزية الكبرى، سينحسب من بطولة دوري السوبر الأوروبي ولم يشارك بها.

ويجهز نادي تشيلسي الإنجليزي لتقديم طلب الإنسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة، التي تم الإعلان عنها قبل أيام وخلفه جدلًا واسعًا في عالم كرة القدم.

يأتي ذلك حسب ما أوضحت شبكة BBC الإخبارية، حيث كشف أن تشيلسي يقوم في الوقت الحالي بإعداد الوثائق لطلب الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أكد في تصريحاته لبرنامج التشيرينجيتو، قبل ساعات، أن الأندية الـ12 وقعوا عقوداً لإقامة دوري السوبر الأوروبي، ولا يمكن لأحد المغادرة أو الانسحاب في التوقيت الحالي.

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الكلمات المفتاحية

دوري السوبر الأوروبي تشيلسي السوبر الأوربي

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