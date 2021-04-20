شادي محمد يكشف دور محمود طاهر في التصدى لجبروت مرتضى منصور

قال الكابتن شادي محمد، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر، إن الكابتن محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق، قام بدور عظيم وطفرة غير عادية من حيث الانشاءات والفريق الاول لكرة القدم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "لحظات جريئة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، مساء الثلاثاء، أن "محمود طاهر تصدى لجبروت المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بوقف برنامجي".

وتابع " أن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي و هشام العامرى فاروق عضو مجلس الإدارة قام بالتحدث معي هاتفيا، بالذهاب لقناة الاهلى للظهور مجددا، بعد تهديدات قوية وعنيفة من مرتضى منصور بوقف البرنامج على قناة النادي الأهلي".

وكشف شادي محمد " طلبت من المهندس محمود طاهر، ان يقوم رئيس القناة بالتحدث معي هاتفيا وإبلاغي بقرار عودتي على الشاشة".