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إلهام شاهين لـ"شيخ الحارة": يسرا أهم نجمة في جيلها.. وعادل إمام صاحب فضل عليا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن النجمة الكبيرة يسرا هي أهم فنانة في جيلها الفني، مشيرة إلى أن يسرا بدأت التمثيل قبل ظهورها، كما أنها شاركت معها في كثير من الأعمال، إذ أنها كانت نجمة وقدمت أدوار بطولات قبل ظهورها هى في مجال المنافسة الفنية.

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن آخر عمل لها مع الفنان عادل إمام كان فيلم "رمضان فوق البركان"، مؤكدة أنه لم يصل لها أي طلب من منتج أو مخرج للعمل مع الفنان الزعيم عادل إمام.

وأقرت الفنانة الهام شاهين بأن عادل إمام صاحب فضل عليها، قائلة: "عادل إمام صاحب فضل كبير علي وهو من عرض علي أعمال معه، ولو عادل إمام طلبني في دور مش بطولة هوافق".

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