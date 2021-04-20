موجز البرلمان| تحرك برلماني حول فشل تجربة تابلت الثانوية العامة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• "محلية النواب" توصي بعقد اجتماعات تنسيقية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي



عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرًا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة من النائب محمد الحسيني، بشأن تخصيص مكان لإنشاء فرع لهيئة الإسعاف في الجيزة.



• طلب إحاطة بسبب فشل الإمتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة على التابلت



تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالى موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما صدر عنه من قرارات غير مدروسة وتدل على حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية فى السياسة التعليمية المتبعة من الوزارة بشأن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة على جهاز التابلت.



وأوضح أن مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات مصر تلقت تعليمات من وزير التربية والتعليم قبل امتحانات اليوم الثانى التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي على التابلت تفيد اقتصار الامتحانات على الطلاب الموجودين بمدارس مجهزة بالفيبر فقط وطلاب المدارس غير المجهزة ليس لهم امتحان تجريبي ما يعكس حالة التخبط وعدم تكافئ الفرص بين طلاب هذه المرحلة التعليمية المفصلية والتى كفلها القانون والدستور الأمر الذي أحدث حالة من الاستياء والغضب الشديد بين الطلاب وأسرهم وحتى قيادات التعليم بالمديريات التعليمية والذين لاقوا سيل من الانتقادات والهجوم والاستفسارات التى عجزوا عن الإجابة عنها.



وأشار سالم، أن التجربة لم تشهد نجاحا كبيرا كما صورته وزارة التربية والتعليم حيث تقدم لنا العديد من الطلاب والاسر بعدم تمكن أبنائهم بالدخول على منصة الامتحانات وان هناك قطاع كبير أخر نجح فى الدخول على المنصة فى أخر عشرة دقائق من الامتحان ما يعكس أيضا عدم الجاهزية بالشكل المطلوب وان ذلك اذا حدث فى الامتحانات الرسمية سوف تحدث مشكلات لا يحمد عقباها.



كما أشار إلى أن الجميع تفاجئ ان الامتحانات التجريبية والتى كان ينتظرها المعلمين وحتى الطلاب واسرهم أن هذة الامتحانات ليس لها علاقة بالمنهج الدراسي وإنما هى أسألة تدور حول الملاحظة ورسومات هندسية معرفة اشكالها فى حين كان ينتظر الجميع نموذج متكامل يظهر نوعية الاسئلة وشكلها ومدى صعوبتها خاصة وانها اول أمتحانات بهذا الشكل الجديد والذى لم يسبق للطلاب التدريب عليها ما أحدث حالة من اللغط والغضب الشديد بين الاسر والطلاب والمعلمين انفسهم وما زاد الأمر سوءا ما حدث من قرارات خاصة باقتصار الاختبار التجريبي على مدارس بعينها دون الأخرى.



• نائب بـ "الشيوخ": رؤية ملف التعليم جماعية وليست في يد الوزير فقط



قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن رؤية ملف التعليم يجب أن تكون جماعية وليست رؤية أحادية لوزير التربية والتعليم بمفرده، فهذا الأمر يتعلق بمستقبل أبنائنا، أي مستقبل وطن بأكمله.



وأضاف الجندي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها، عندما نتحدث عن نظام التعليم والامتحان بالنظام الإلكتروني، نجد أن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي طُبق عليهم الإمتحان باستخدام التابلت، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي وهو ما سبب الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولا يمكن تطبيق هذه الآلية بشكل نهائي إلا بعد الاطمئنان التام أنه لن تكون هناك أدنى احتمالات للخطأ، وهو ما قد طالبنا به مرارًا أيضا فيما يتعلق بالامتحانات الدولية المكملة لشهادة للدبلومة الأمريكية، ولا يمكن تطبيق نظام جديد يختص بأي نظام تعليمي في مصر إلا بعد دراسته وتجربته بشكل نهائي.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: لازالت مشكلات الإنترنت كثيرة وهو ما تسبب في مشكلات عديدة لدى الطلاب ونتج عن ذلك أن بعضهم لم يتمكنوا من تأدية الإمتحانات وقد تم تحرير العديد من المحاضر بشأن ذلك.



ولفت إلى أنه في الوقت الحالي لن يكون النظام الإلكتروني هو المؤمن 100%، والدليل على ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت في فترة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صور من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.

