مفاجأة.. إسماعيل ياسين في الحلقة الثامنة من "نجيب زاهي زركش"







انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثامنة من مسلسل"نجيب زاهي زركش" الذي يقوم ببطولته الفنان يحيي الفخراني، دارت أحداث تلك الحلقة حول زيارة "نانسي" رنا رئيس للشركة لمقابلة "سعد"كريم عفيفي، "سعيد"إسلام إبراهيم، "مسعد" رامز أمير، فتخبره أن الكتاب الذي أهداه اياها جميل جدًا، وأن هناك بعض الأمور التي لا تفهمها عند قراءتها لها، فتطلب منه أن تسأله اذا احتاجت أن تفهم شيئًا فيوافق على الفور.



إجراء "نجيب" يحيى الفخراني لتحليل الـDNA مع ذهابه للمعمل بالثلاث عينات التي كان قد أخذهم من أبنائه الثلاث ليعرف من ابنه فيهم، ثم يقوم الطبيب بفحص العينات.



زيارة"نجيب" لـ"متولي" تمديم عبده، ثم يطلب من زوجته إعداد القهوة لهم، لتوبخه على زيارته بدون استئذان، وبعدها يتحدث معه عما شعر به بعدما رزق بأولاده، ليخبره أنه أصبح أنانيًا، فصار يهتم بأولاده قبل أن يهتم بنفسه.



مقابلة "نانسي" للفتاة التي يحبها شقيقها "مؤنس" محمد يسري، فتخبرها أنهم مرتبطين ببعضهم منذ ستة سنوات، ولم يفكر طوال هذه المدة في إبلاغ والدته بذلك الأمر، لتخبرها أنه من الأفضل أن يخبرا خالهم "نجيب" بذلك الأمر لكي يتدخل ويقنع والدتهم.



حديث "نجيب" مع "طريف" محمد محمود عن سر الأسماء التي اطلقتها "شفيقة"على أبنائها، ليخبره أنها كانت سيدة طيبة وكانت ترغب في اسعاده، وفي أثناء حديثهم يسأله "نجيب" عن الأشياء التي تسعده، ليخبره أن ما سيسعده هو حصوله على القصر ثم يغير كلامه سريعًا قبل أن ينتبه له، ويخبره أنه يريد أن

يكون عنده بيت ملكه، وزوجة جميلة تكون هانم، ليخبره أنه سيقوم بإعطائه أموالاً لكي يشتري أرضًا لكي يبني عليها البيت الذي يريده، ثم بعد ذلك يقومون بغناء أغنية "السعادة" للفنان الراحل إسماعيل يس.



ليلمح له أثناء حديثهم عن حبه لشقيقته "شيرين"، فيتراجع عن اخباره، ويقول له أنها سألته عن الثلاثة شباب لكنه رفض أن يخبرها بالحقيقة، ثم يعترف بعدم جرأته في الاعتراف بحبه له.



معاتبة "شيرين" لـ"نجيب" لأنها عندما ذهبت للمستشفي لكي تطمئن عليها هرب منها، لتقوم بتوبيخه على شربه للخمور، لأنه ليس صغير السن، ويخبرها أنه هرب بسبب أسئلتها لأنها تتعبه كثيرًا، فيخبرها أنه من الممكن أن يصبح له أبناء كبار، فتضحك كثيرًا لأنها لا تتخيله أب.



ثم يُعاود حديثه مع"طريف"، ويسأله عما إذا سيكون أبًا مثاليًا، ويخبره أنه يبحث على ولد محترم لكي يحمل اسمه، ويحكي له عن مخاوفه تجاه ابنه لأنه من الممكن أن يرفض الاعتراف بفكرة أنه والده، ويتسأل عن كيفية إخباره بقصته مع "شفيقة".





في الحلقة السابعة من مسلسل "نجيب زاهي زركش".. يحيى الفخراني يخرج من المستشفى ويُعاود البحث عنه ابنه.



مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.