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أحمد حاتم يطلق عربية الخير بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
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يواصل النجم أحمد حاتم أنشطته الخيرية التي كان قد بدأها في رمضان الماضي 2020، من خلال إطلاقه لحملة عربية الخير، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR وأوبر. 


حملة عربية الخير هي مبادرة يتم من خلالها توزيع وجبات إفطار على الصائمين من المحتاجين في أنحاء القاهرة، بهدف إفطار أسر كاملة طوال الشهر الكريم، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اتسعت دائرة عربية الخير لتشمل اللاجئين أيضاً. 


وتعتمد المبادرة على مساهمات المتبرعين من القادرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو متخصصين بالتوزيع الغذائي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من (الشنط الرمضانية) التي تحتوي على مواد غذائية متنوعة.

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