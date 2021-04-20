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استشاري تغذية يكشف طرق التحكم في الشهية خلال رمضان

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك الكثيرون يعانون من اضطراب الشراهة أثناء تناول الطعام فترة شهر رمضان؛ خاصة مع الوجبات المشهورة في الشهر الكريم، ويزداد الأمر سوءًا ومخاوف الكثيرين من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة، بسبب قلة الحركة وعادات التغذية السيئة، مما يسبب زيادة الوزن بشكل كبير.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السبب الرئيسي وراء الإفراط في تناول الطعام هو أن الوجبات المغرية في الأفق مثل الحلوى أو رقائق البطاطس تجعلك تندمجين أكثر في تناول الطعام بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على صحتك طوال شهر رمضان تناول كمية كافية من المياه، وإبقاء جسمك رطبًا بتناول كمية كافية من المياه بين الإفطار والسحور، لأن ذلك سيحافظ على مزاجك ومستويات الطاقة.

وتابع: "احرص على الحركة أو ممارسة رياضة المشي، ويمكنك الاستعانة بجهاز رياضي في المنزل، بجانب ممارسة بعض الرياضات مثل اليوجا أو التأمل أو بعض التمارين البسيطة في المنزل؛ إلى جانب أن المحافظة على نشاطك سيساعدك على تعزيز مزاجك ومحاربة الإجهاد.

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