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مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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واصلت وحدات مكافحة ناقلات الأمراض والتعقيم بمركز مكافحة القوارض والحشرات، اليوم الثلاثاء، اعمالها بتعقيم المساجد ودور المسنين بمحافظة بورسعيد، بقيادة المهندس أسامة رخا.

انتقلت وحدات مكافحة ناقلات الأمراض والتعقيم، لتعقيم جمعيه مبرة المسلمين لرعاية المسنين، للحفاظ على حياة كبار السن الأكثر تعرض للعدوى بفيروس كورونا، ودار المغتربات.


وتم تكثيف تعقيم المساجد بالمحافظة، لتامين المصليين وذلك لتطبيق توجيهات محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بتكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثالثة الواسعة الإنتشار من لفيروس كورونا.
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)
مع تزايد أعداد مصابي كورونا ببورسعيد.. تعقيم المساجد ودار المسنين والمغتربات (صور)

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