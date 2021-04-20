Advertisements

متى تمارس الرياضة في شهر رمضان؟.. مدرب لياقة بدنية يجيب

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال الدكتور عمرو غالي، مدرب اللياقة البدنية، إنه من المستحب ممارسة الرياضة في شهر رمضان بعد الإفطار بساعتين على الأقل، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة في رمضان تعتبر من العادات الصحية التي يلتزم بها البعض، لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان.

وأضاف "غالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ممارسة النشاطات البدنية والرياضة بشكل عام في شهر رمضان يجب أن يتبع محاذير وضوابط مهمة جدًا، خاصة مع شهر رمضان؛ خاصة في أجواء صيفية تمتاز بطول فترة ساعات الصيام.

وتابع: "يستطيع الشخص أن يُمارس الرياضة لمدة ساعة، لينهي تدريبه بالكامل قبل موعد الإفطار بمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة، وسبب تقصير المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة إنهاء التدريب والإفطار هو محاولة تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية المفقودة بأسرع وقت ممكن، لحماية الجسم من الأعراض الصحية التي يمكن أن يتعرض لها، نتيجة التدريب في جو رمضاني صيفي حار يمتاز بطول ساعات الصيام".

أخبار تهمك

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

07:01 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر