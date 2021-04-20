لماذا ندعو للموتى بالعافية؟ الشيخ خالد الجندي يُجيب (فيديو)

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن السبب بالدعوة بالعافية للموتى رغم أنها غادروا الحياة.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "كلمة العافية تأتي بمعنى الصحة أو المعفو من الشيء، وهذا يفسر لماذا عندما نعدي على المقابر نقول لكم العافية".



وأضاف "عافية ايه دول ماتوا مفيش عافية هنا بمعنى الصحة، ولكن العافية هنا بمعنى العفو من العقوبة والعفو من العذاب، وهذا يبين حلاوة وبركات القرآن الكريم".



