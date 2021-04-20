Advertisements

لماذا ندعو للموتى بالعافية؟ الشيخ خالد الجندي يُجيب (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن السبب بالدعوة بالعافية للموتى رغم أنها غادروا الحياة.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "كلمة العافية تأتي بمعنى الصحة أو المعفو من الشيء، وهذا يفسر لماذا عندما نعدي على المقابر نقول لكم العافية".

وأضاف "عافية ايه دول ماتوا مفيش عافية هنا بمعنى الصحة، ولكن العافية هنا بمعنى العفو من العقوبة والعفو من العذاب، وهذا يبين حلاوة وبركات القرآن الكريم".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

07:01 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر