حصاد 32 ألف فدان قمح من 232 ألف فدان بكفر الشيخ



قال اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، أن 20 موقعا عبارة عن " صوامع وهناجر وشون أسمنتية ومراكز تجميع،بمدن ومراكز المحافظة استقبلت الاقماح، اليوم الثلاثاء، في أول يوم استقبال الأقماح من المزارعين وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أشرف على معاينة وتجهيز وتطوير تلك المواقع بالإضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة بإستلام الاقماح بها.



وأضاف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الصوامع بمدن المحافظة، استقبلت اليوم الثلاثاء، الأقماح في اليوم الأول لاستقبالها بمحافظات الوجه البحري، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن الأسعار طبقا لدرجة النظافة، فدرجة نظافة القمح 22.5، سعر الأردب 705 جنيهات، ودرجة نظافته 23 سعر أردب القمح 715 جنيها، والقمح الذي درجة نظافته 23.5، فالاردب بـ 725 جنيها.



وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ،أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فدانًا،وتم حصاد 32 ألف فدانًا،وجاري تقدير المتوسط العام لانتخابية القمح، وسيتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل.



وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه كافة المديريات بالمحافظات بمتابعة عمليات توريد القمح وتذليل أى عقبات قد تواجه المزارعين



بدأ موسم حصاد القمح المحلى فى 15 أبريل الجارى ومن المقرر أن ينتهى فى 15 يوليو المقبل.



وتتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية، القمح بسعر 725 جنيها للأردب الواحد، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.