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هاجر أحمد: افضل ممثل رشدي اباظة وابو الرجولة احمد عز وافضل مطرب محمد منير

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قالت الفنانة  هاجر أحمد انها تشارك في شهر رمضان من خلال مسلسل احسن اب مع النجم علي ربيع وتمنت ان ينال اعجاب الجمهور ، وعن علاقتها بالسوشيال ميديا ، اجابت بانها مش قوية جدا واتابع بنفسي وهناك من يدير حساباتي.


واضافت هاجر خلال حلولها ضيفة ببرنامج حوار اون لاين مع الاعلامي شريف الليثي باذاعة الشرق الاوسط  
ان اسمي هاجر احمد جاد واحنا تسع اخوات وانا اخر العنقود وانا من عشاق المنزل ولا اخرج كثيرا ، واتابع احدث الاخبار من خلال السوشيال ميديا ، واهتم بالابراج ولدي صديقتين اسراء وهدير  وليس لدي اصدقاء في الوسط الفني ولكن معارف فقط.


واشارت الي ان ابو الرجولة هو اوسم فنان " أحمد عز" وكوميديان زمان علي ربيع ونمبر ١ النجم عادل امام  وافضل ممثل رشدي اباظة وافضل ممثلة غادة عبد الرازق.


وعن احسن مطرب محمد منير  وافضل مطربة شيرين ولو اتصورت مع فنان واحط صورته علي البروفايل هيكون المخرج معتز التوني.


وعملت بلوك كثير في حياتي لكل من يخطأ في حقي ، وعملت بلوك لاخويا . 


ويذكر أن الإعلامي شريف الليثي قد استضاف النجوم أحمد فتحي وهالة فاخر  وخالد عليش في الحلقات السابقة من رمضان.


يذاع برنامج «حوار أون لاين» بإذاعة الشرق الأوسط في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميًا.

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