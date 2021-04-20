تيري جورج الحائز على جائزة أوسكار ينضم إلى المؤلفة العربية مريم نعوم و"يلا يلا" لإطلاق مسلسل "جرائم الإسكندرية"

عمدت شركتا "روكيت ساينس" و"يلا يلا"، التابعة لشركة "فرونت رو" في منطقة الشرق الأوسط، إلى جمع الكاتب/المخرج الحائز على جائزة الأوسكار تيري جورج بالمؤلفة المصرية الشهيرة مريم نعوم ليتشاركا في كتابة سيناريو مسلسل " The Alexandria Killings "( جرائم الإسكندرية). الذي يتناول قصة قاتلتين متسلسلتين، من إنتاج جيانلوكا شقرا وثورستن شوماخر وتيري جورج.









تدور أحداث المسلسل في الإسكندرية عام 1920، عندما كانت مصر تحت الحكم البريطاني، وهو يروي القصة الحقيقية للأختين المصريتين ريا وسكينة همام. انحدرت الشقيقتان من حي فقير بالإسكندرية، وخرجتا من براثن الفقر لتديرا بيتا للدعارة، مستهدفتين مجموعة قوية ونافذة من الضباط والمخبرين ورجال الدولة المصريين والبريطانيين. في ذروة نشاطه، أصبح بيت الشقيقتين همام خلية من الأسرار، والمعلومات الاستخباراتية المتبادلة، والمؤامرات الإجرامية المحاكة على أعلى المستويات في عالم الجريمة بالإسكندرية. والتي أسفرت عن مقتل 17 امرأة في سلسلة من جرائم اغتنام الفرص. وفي النهاية، خضعت الشقيقتان للمحاكمة وأصبحتا أول امرأتين يُحكم عليهما بالإعدام، الأمر الذي تسبب في احتجاج اجتماعي واسع النطاق. وتفاوتت النظرة العامة للمرأتين من اعتبارهما عقلين مدبرين لجرائم نُفذت بدم بارد إلى وصفهما بالضحيتين.





سيشكل المسلسل الجزء الأول من سلسلة مختارات ترتكز على الجريمة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثها في حقبات ومواقع مختلفة في العالم العربي.





سيجري تصوير المسلسل أساسا باللغة العربية، مع بعض الإنجليزية لتعكس الحكم البريطاني، وسيسبر العمل تعقيدات الحياة على هامش مجتمع ذكوري. تتناول أعمال تيري جورج السابقة الحكم الاستعماري بأشكاله المختلفة، فيما تملك مريم نعوم تميز الكثير من أعمالها بالطابع النسائي ونصيرة المرأة في الدراما المصرية، وهو ما يمنح العمل رؤية مشتركة فريدة.





تشمل أعمال تيري جورج السابقة "هوتيل رواندا"، الذي ترشح لنيل جائزة الأوسكار، و"إن ذا نيم أوف ذا فاذر". أما فيلمَي "بين بحرين" و"واحد صفر" الذي حصد منذ عدة سنوات خمسين جائزة دولية وإقليمية لمريم نعوم، وحاز على استحسان النقاد في السينما والتلفزيون. وشكلت مساعي المؤلفة المصرية لتغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى المرأة في وطنها مصر محفزا رئيسيا لها على مدار مسيرتها المهنية، إلى جانب العديد من حملات النشاط الاجتماعي التي أطلقتها، مما أكسبها تقدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في اليوم الدولي للمرأة عام 2016.





وقال تيري جورج: "أتطلع إلى التعاون مع فريق دولي بحق من المنتجين ورواة القصص الموهوبين للتحقيق في القصة الحقيقية المبهرة للشقيقتين همام." وأضاف: "يسعدني بشكل خاص العمل مع الكاتبة المصرية المعروفة مريم نعوم لمعالجة موضوع ينطوي على جميع العناصر الآسرة لإحدى الجرائم الأسطورية، فيما يشمل أيضا قضايا عالمية منها التمييز على أساس الجنس والغيرة والجشع والحب المفقود. ستكون هذه رحلة شيّقة ومسلية ".





ومن جانبها، قالت المؤلفة المشاركة مريم نعوم: "أنا متحمسة للغاية لكوني جزءا من هذا المشروع، وأشعر بأنني محظوظة للعمل مع تيري جورج وفرونت رو. في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أعتقد حقا أن دمج تجارب المخرجين القادمين من الشرق الأوسط والغرب أمر بالغ الأهمية لصناعة الأفلام، وسيسهم في تكييف القصة بالشكل الأمثل. وأنا متأكدة من أنني سأتعلم الكثير خلال هذه الرحلة."





صرح جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركتَي "فرونت رو" و"يلا يلا": نحن فخورون ومتحمسون حقا للعمل مع موهبتين مذهلتين مثل تيري ومريم، اللذين نرى أنهما يشكلان تحالفا قويا، مع خبرتيهما في معالجة هذه الموضوعات المعقدة والمثيرة للاهتمام. إن عمل تيري المؤثر والحائز على جوائز في إنتاجات ضخمة باللغة الإنجليزية ورصيد مريم القوي من الأعمال السينمائية والتلفزيونية العربية يناسبان تماما ’ذا أليكسندريا كيلنجز‘."





وتابع: "عملية الاستكشاف المجتمعية التي تقوم عليها جرائم القتل فريدة من حيث أن العالم لم يشهد شيئا بهذا المستوى من الوطن العربي. نحن نتطلع إلى هذا العمل بحق."





ستكون المخرجة نايلة الخاجة وميكايلا سكولاري المنتجتين المنفذتين لمسلسل " ذا أليكسندريا كيلنجز " والذي يمثلهما عادل نور ولاري هاميل ، وهو الأول في سلسلة مختارات عن الجريمة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فترات وبلدان مختلفة في العالم العربي.





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لمحة عن "يلا يلا"





"يلا يلا" شركة لتطوير وإنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتخذ من دبي مقرا لها. أسستها شركتا "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" و"روكيت ساينس"، لتصبح رائدة في إنتاج الأعمال الترفيهية المصورة باللغة العربية للأسواق المحلية، والجاليات العالمية الناطقة بالعربية، والجماهير الغربية التي تستهلك محتوى أجنبيا.





لمحة عن "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"

فرونت رو فيلمد إنترتينمنت ذ.م.م. شركة مستقلة بارزة لتوزيع الأفلام، تمتلك جميع حقوق التوزيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقرها في دبي (الإمارات العربية المتحدة) ولها مكاتب في الكويت ولبنان. تأسست "فرونت رو" عام 2003 على يد جيانلوكا وميشيل شقرا، وتفخر حاليا بمكتبة أفلام تحتوي على ما يقارب ألف إنتاج سينمائي. تربط فرونت رو شراكة بشركة السينما الكويتية الوطنية "ش.م.ك.ع". من أبرز الأفلام التي أطلقتها فرونت رو مؤخرا الفيلم الوثائقي المرشح لجائزة الأوسكار "إلى سما"، وفيلم الأنيمي الضخم "ون بيس: ستامبيد"، فضلا عن فيلم "ذا ماركسمان" من بطولة ليام نيسون، وفيلم "ذا فاذر" المرشح لجائزتَي غولدن غلوب وأوسكار، من بطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان، الفائزَين بجائزة أوسكا



