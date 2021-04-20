Advertisements

مقتل شخص وإصابة إثنين بإطلاق نار في لونغ آيلاند بأمريكا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ذكرت تقارير إعلامية أن حادث إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في أحد متاجر السلع الغذائية بجزيرة لونغ آيلاند، بولاية نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين.

 

وذكرت شبكة NBC أن إطلاق النار وقع  في متجر "ستوب آند شوب" للسلع الغذائية في وست هامبستيد.

 

وكشفت الشرطة أن رجلا يرتدي ملابس سوداء توجه إلى مكتب في الطابق العلوي من المتجر وأطلق النار على ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم قبل أن يفر من مكان الحادث.

 

وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن غابرييل ديويت ويلسون البالغ من العمر 30 عاما، كونه المشتبه به في إطلاق النار.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لونغ آيلاند امريكا اطلاق نار

أخبار تهمك

تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل إسرائيليين اثنين فى إطلاق النار بالضفة الغربية

عاجل.. مقتل وإصابة شخصين في إطلاق نار على كنيسة بأمريكا

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى إطلاق نار بأمريكا

مقتل اثنين وإصابة آخر في إطلاق نار عشوائي في كراتشي

10 قتلى في ثاني إطلاق خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كانساس الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

07:01 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر