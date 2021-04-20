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هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد ؟
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:30 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد يرحل إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الوسم الحالي.
وأفاد
موقع جول باللغة الإسبانية بأن مبابي طلب من أحد المقربين له البحث عن منزل في
العاصمة الإسبانية مدريد.
وألمح
الموقع العالمي أنه غير معروف بعد إذا ما كان بحث مبابي عن منزل في إسبانيا يعود
لإرتباطه بالإنضمام إلى صفوف ريال مدريد أم مجرد بحث عن ملكية جديدة للنجم الفرنسي
الشاب.
وأشار
الموقع العالمي إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ولا يزال
النجم الفرنسي لم يتخذ قراره بشأن مستقبله سواء بالرحيل عن الفريق في فترة
الإنتقالات الصيفية المقبلة أو تجديد عقده.
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