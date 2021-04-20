عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك





وكان قد نشر عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً:" نظراً لما يتم تداوله من أخبار مؤخراً ، فإنني أود التوضيح بأنني سعيد جداً بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن".



وأضاف : "فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة آخرى داخل أو خارج مصر ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب".

ولكن بالرغم من ذلك، فأن مصدر مقرب من رمضان صبحي، قال في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن اللاعب لن يُغلق فكرة الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.





يذكر أن رمضان صبحي قد عبر في برنامج "رامز عقله طار" عن رغبته في العودة مرة أخري إلى صفوف الأهلي، قبل أن يرد مسؤولي القلعة الحمراء بالرفض مؤكدين أن صفحة رمضان صبحي مع الأهلي أغلقت تمامًا.

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أن اللاعب لا يُمانع من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.