Advertisements

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أن اللاعب لا يُمانع من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد نشر عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً:" نظراً لما يتم تداوله من أخبار مؤخراً ، فإنني أود التوضيح بأنني سعيد جداً بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن".

وأضاف : "فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة آخرى داخل أو خارج مصر ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب".

ولكن بالرغم من ذلك، فأن مصدر مقرب من رمضان صبحي، قال في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن اللاعب لن يُغلق فكرة الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.

يذكر أن رمضان صبحي قد عبر في برنامج "رامز عقله طار" عن رغبته في العودة مرة أخري إلى صفوف الأهلي، قبل أن يرد مسؤولي القلعة الحمراء بالرفض مؤكدين أن صفحة رمضان صبحي مع الأهلي أغلقت تمامًا. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي رامز عقله طار بيراميدز الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ يوم

تطورات جديدة في تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 4 ساعات

منبوذ الزمالك يُحدد شرطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"شكرى" يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الصيفية الأولى

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

تعرف على أولى مباريات الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

رامز جلال يهين رمضان صبحي في "رامز عقله طار"

عاجل - انهيار وصراخ شديد لـ "رمضان صبحي" في برنامج رامز عقله طار

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

أبرزها العودة للأهلي.. تعرف على ما جاء في حلقة رمضان صبحي مع رامز جلال

عاجل.. الخطيب يحسم موقفه من عودة رمضان صبحي للأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

07:01 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

09:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر