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خبيرة إتيكيت: المرأة الذكية عليها أن تختفي من أمام الزوج قبل الإفطار

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:29 م
كساب أحمد
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قالت إيمان السيد، خبيرة الإتيكيت، إن المرأة الذكية عليها أن تختفي عندما تجد زوجها متعصب بصورة كبيرة خلال الصيام، وتشغل نفسها بأي شيء آخر.

وتابعت خبيرة الإتيكيت، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة إذا كانت تعمل، فهذا يُشكل ضغط كبير عليها، خاصة في شهر رمضان، معقبًا: "مطلوب منها بعد العودة خلال الصيام إعداد الطعام، والكثير من الأمور الأخرى، وهذا الأمر يشكل ضغوط كبيرة عليها".

ولفتت إلى أن الروتين في الحياة يؤدي إلى العصبية، معقبة: "لو أنا عندي شغل، وبروح أعمل أكل وأشوف العيال، فلازم أتعصب، لازم أدور على أي حاجة لمدة 5 دقائق عشان تبسطني".

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