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وزير الزراعة يتابع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الإسراع بمنظومة تحديث الري
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:38 م
محمد عصام
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول الإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث
القصير بحث أيضا آليات طرح المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تطوير نظم الري في حوالي 4 مليون فدان بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري .
الاجتماع تناول أيضا آخر مستجدات المرحلة الأولى من المشروع والتي يتم تنفيذها حاليا في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمقرر الانتهاء منها في شهر يونيو القادم كما تناول الاجتماع أهمية تجاوب المزارعين مع وسائل الري الحديث وفوائد المنظومة عليهم وكذلك الحوافز التى تقدمها الدولة في هذا الشأن .
القصير أكد خلال الاجتماع على أهمية مشروع تطوير الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى الاساليب الحديثة سواء بالرش أو التنقيط أو الري المحوري حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في كفاءة استخدام مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وأيضا ترشيد استخدام المياه
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