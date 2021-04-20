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خبيرة إتيكيت: المرأة عليها الاختفاء عندما تجد زوجها متعصبا في رمضان

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت إيمان السيد، خبيرة الإتيكيت، إن الزوجة عليها أن تبتعد عن أي مواقف يؤدي إلى نرفزة الزواج خلال شهر رمضان، خاصة وأن الزوجة تكون على دراية كاملة بطباع الزوج.

وتابعت خبيرة الإتيكيت، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن اصطحاب هدية عند الذهاب إلى عزومة أمر ضروري، معقبة: "لو كانت الظروف المادية لا تسمح، ممكن اعمل كيكة أو أي حلويات في المنزل".

وأشارت إلى أن السيدات لديهن قدرة على التحمل أكثر من الرجال، معقبة: "الستات بتحمل وبتولد، ولديها قدرة احتمال بصورة كبيرة للغاية عن الرجل".

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